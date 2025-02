Sarà operativa entro il 2026 la Biobanca di Candiolo

"Sarà operativa entro il 2026 la nuova Biobanca dell'Istituto di Candiolo. I lavori sono partiti e l'investimento sarà di oltre 10 milioni di euro". Lo ha detto Gianmarco Sala, direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Ets, a margine dell'evento organizzato per la consegna dei fondi di Nova Coop raccolti con l'iniziativa "Scegli il prodotto Coop e insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro".

"Questo intervento- ha spiegato Sala - affianca l'investimento da 25 milioni nel triennio 2023-2025 per l'acquisto di nuove e importanti tecnologie per la radiologia, la radiodiagnostica e la medicina nucleare. In particolare, è stato dotato l'Istituto di Candiolo di due nuove Tomotherapy di ultima generazione, di due robot chirurgici Da Vinci ed è stata aggiornata la risonanza magnetica".



