Nova Coop dona oltre 158.000 euro a Candiolo per la ricerca

Nova Coop dona oltre 158.000 euro alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. I fondi, raccolti attraverso l'iniziativa "Scegli il prodotto Coop e insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro" serviranno a dotare l'Istituto di Candiolo - Irccs di centrali di monitoraggio clinico avanzato per il supporto intensivo ai pazienti in reparti di alta criticità. Con questa ulteriore donazione i contributi, raccolti e devoluti da Nova Coop in favore dell'iniziativa a tutela della salute, nel corso di sei edizioni, sono arrivati a 823 mila euro.

Nel corso del 2025 sono previste tremila visite gratuite di screening con una campagna rivolta, per la prima volta, a due diversi gruppi di patologie: i tumori dell'apparato riproduttivo femminile e quelli del distretto testa-collo. Circa il 30 per cento delle visite verrà svolto in apposite giornate sul territorio, presso le sale soci dei negozi Nova Coop, mentre le rimanenti avverranno presso gli ambulatori dell'Istituto di Candiolo. Una nuova iniziativa nazionale a sostegno della ricerca e della prevenzione oncologica che Coop partirà in primavera, con la vendita di alcune tipologie di piante da balcone.

"In Coop lavoriamo ogni giorno, a partire dalle scelte che facciamo nello sviluppo del nostro prodotto a marchio, per promuovere presso i nostri soci e i consumatori il valore di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano, che rappresentano il primo fattore di prevenzione anche contro l'insorgere delle malattie oncologiche" spiega Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop. "Quella con Nova Coop è dunque un'alleanza a 360 gradi che ha dato frutti preziosi e che speriamo prosegua nel tempo" sottolinea Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Ets.



