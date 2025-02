Nasce a Biella il comitato d'onore per l'adunata alpina

Con la firma di alpini, Comune, Provincia e Regione si è formato il comitato d'onore per l'Adunata degli alpini a Biella che si svolgerà da 9 all'11 maggio. Per l'occasione è stato anche presentato il manifesto che riproduce fedelmente il monumento all'alpino, luogo di commemorazioni ai Giardini Zumaglini, oltre a richiamare un simbolo come il Battistero.

Infine è stata presentata anche la Medaglia Commemorativa, il cui bozzetto è stato disegnato da Daria Raise, di Cossila San Grato vincitrice del concorso nazionale.

"Gli alpini sono dei compagni di viaggio meravigliosi - commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore regionale Marco Gallo - questa firma sancisce questa unità di intenti e di percorso comune che lavora per realizzare un evento unico. Ci chiamiamo Piemonte perché ci troviamo ai piedi delle montagne. Che vuol dire innanzitutto rispetto per gli uomini che le hanno rese vive e le hanno anche difese.

L'appello che lanciamo è che il prossimo 9 e 10 maggio tutti possano arrivare a Biella dove saremo tutti uniti sotto il tricolore".

"Siate spettatori e non protagonisti - l'appello inviato dal presidente Ana Biella Fulcheri e il Presidente Ana nazionale Sebastiano Favero - stiamo lavorando da mesi per realizzare un sogno che darà grande lustro al nostro territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA