Morta in ospedale una settantenne investita a Biella

Una donna di 74 anni è morta dopo essere stata investita la scorsa sera a Biella, in via La Marmora, vicino al palazzo della Provincia, in una tratto di strada che già in passato era stato teatro di incidenti.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarla sul posto, le condizioni dell'anziana sono apparse troppo gravi ed è stata trasportata in pronto soccorso dove è deceduta.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA