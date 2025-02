L'utile di Italgas balza oltre i 500 milioni nel 2024

Italgas ha chiuso l'esercizio del 2024 con un utile netto rettificato in crescita del 15,2% a 506,6 milioni, superando la soglia del mezzo miliardo. In rialzo dello 0,2% i ricavi totali a 1,78 miliardi, mentre il margine operativo lordo è salito del 14,1% a 1,35 miliardi. In progresso del 15,3% a 40,6 centesimi il dividendo. Commentando i risultati l'amministratore delegato Paolo Gallo parla di "straordinaria crescita" che corona "Un percorso ininterrotto che prosegue da 32 trimestri coerente con gli obiettivi di sviluppo fissati dal Piano Strategico 2024-2030".



