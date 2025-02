Flashback Habitat, dal 14 febbraio la nuova installazione

Flashback Habitat Ecosistema per le culture contemporanee inizia il nuovo anno di mostre ed esposizioni con Potrei amare il mondo intero di Sergio Cascavilla, un'installazione luminosa dedicata all'amore.

L'opera sarà visitabile dal 14 febbraio fino al primo giugno negli spazi di Giovanni Lanza 75 a Torino, padiglione C.

Questa grande installazione luminosa è un'opera interattiva, la cui funzione principale è quella di riflettere sull'unica cosa al mondo non corrompibile, non comprabile e non in vendita: l'amore universale. Il visitatore, una volta entrato nel box magico, si troverà davanti ad un tabellone fatto di neon, luci e colori. Sarà invitato a concentrarsi e riflettere su un desiderio d'amore, premendo poi il pulsante verrà improvvisamente travolto da un arcobaleno di colori che lo trasporterà per qualche attimo in un viaggio sensoriale straordinario, sarà proprio in quel momento che "L'Amore troverà, felice sarà e il mondo cambierà!" Flashback Habitat con la direzione artistica di Alessandro Bulgini porta avanti da sempre un progetto artistico e culturale volto a immaginare un mondo migliore. Fino al 31 marzo è possibile visitare anche l'opera di Sandro Mele "Ero Nessuna" al Circolino. I visitatori si troveranno in una vera e propria casa parlante ricca di immagini, di frasi ossessive, di voci che sembrano tradursi in una notte stellata.



