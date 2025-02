Dal 13 febbraio i biglietti per Anteprima Giovani del Rigoletto

Inizia domani, giovedì 13 febbraio alle 11, la vendita dei biglietti per l'Anteprima Giovani di Rigoletto di Giuseppe Verdi, uno dei titoli più potenti e amati del repertorio operistico. Lo spettacolo - riservato al pubblico under 30 - si terrà giovedì 27 febbraio alle 20. I biglietti a 10 euro sono disponibili on line e alla biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Rigoletto, melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, racconta la tragica storia del giullare di corte, vittima e carnefice in un mondo crudele, in cui il potere si nutre di inganni e violenza. Questa nuova produzione porta la firma del regista Leo Muscato, che rilegge l'opera in chiave simbolica, evocando atmosfere decadenti e visioni oniriche. Sul podio, il maestro Nicola Luisotti, tra i più apprezzati interpreti del repertorio verdiano, dirige l'Orchestra e il Coro del Regio, preparato da Ulisse Trabacchin. Il baritono Devid Cecconi è Rigoletto, Daniela Cappiello è sua figlia Gilda, Oreste Cosimo presta la voce allo spietato Duca di Mantova.

L'ingresso per l'Anteprima Giovani è riservato agli under 30 e i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne under 30.



