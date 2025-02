Baby gang nel Cuneese, misure cautelari per tre minorenni

Sono accusati di rapina, rapina aggravata e lesioni personali aggravate tre studenti minorenni, due sedicenni e un diciassettenne, raggiunti nei giorni scorsi dalle misure cautelari eseguite dai carabinieri della compagnia di Fossano (Cuneo). Per il diciassettenne è scattata la custodia cautelare in carcere al 'Ferrante Aporti' di Torino, per i sedicenni la permanenza domiciliare, in attesa del collocamento in comunità.

Molteplici i fatti contestati, verificatisi a Genola e Fossano nel periodo compreso tra giugno 2024 e gennaio 2025.

Vittime erano per lo più studenti quindicenni, talvolta frequentanti gli stessi istituti scolastici dei minori indagati, che venivano adocchiati, bloccati, malmenati e derubati dei propri portafogli ed effetti personali, per poi essere - subito dopo - percossi e minacciati per non riferire a nessuno l'accaduto.

I fatti sono avvenuti principalmente in orario serale e notturno, in località isolate o comunque poco trafficate, come il sottopasso della stazione ferroviaria di Fossano.

Una vera e propria rapina a mano armata si è consumata nella serata del 13 gennaio, quando uno dei tre componenti della baby gang, a volto coperto, ha fatto irruzione nel supermercato Penny Market di Fossano e si è impossessato di 520 euro in contanti dopo aver minacciato la cassiera con un coltello.

Altro grave episodio il pestaggio di gruppo del 18 giugno scorso a Genola. I ragazzi avevano aggredito a calci e pugni il padre di una delle vittime, che li aveva rintracciati per chiedere spiegazioni sull'accaduto.



