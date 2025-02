Alessandria, nuovo laser per la Chirurgia Pediatrica

La Chirurgia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria dispone di un laser di ultima generazione, acquistato con i fondi raccolti dal Porsche Grup Nord-Ovest - presieduto da Sergio Basile - e il supporto dell'Associazione Castelpiovera. Il raggiunto obiettivo benefico ha un valore di 120mila euro.

Il dispositivo consente di trattare le principali malformazioni vascolari dell'età infantile. Può essere impiegato anche per migliorare l'aspetto estetico delle cicatrici chirurgiche, mentre la funzione di epilazione mediante luce pulsata è integrata nell'approccio terapeutico alla malattia pilonidale, contribuendo a ridurre il rischio di recidiva post-intervento chirurgico.

"La generosità che quotidianamente associazioni, enti, fondazioni e cittadini dimostrano nei confronti della sanità pubblica piemontese - commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e gli assessori Federico Riboldi (Sanità) ed Enrico Bussalino (Enti Locali) - è la testimonianza di quanto sia stretto e indissolubile il legame tra le strutture e il territorio". "E' un orgoglio per Alessandria - aggiunge il sindaco Giorgio Abonante - poter contare su tante persone vogliose di mettersi a servizio, capaci di ottenere successi come questo".

"Dopo aver contribuito nel 2022 e nel 2023 con importanti strumentazioni per Oculistica e Chirurgia, oggi il Porsche Grup Nord-Ovest - ricorda Valter Alpe, direttore generale Aou Al - rafforza ulteriormente il proprio impegno, con un'attenzione particolare alla Chirurgia Pediatrica. Questo legame virtuoso è un esempio di come il mondo dell'associazionismo e della solidarietà possa incidere in modo concreto sulla qualità dell'assistenza sanitaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA