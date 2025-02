Torino: Schuurs mostra i suoi allenamenti in palestra

Per Schuurs è tornato a farsi vedere al lavoro in palestra. Il difensore del Torino infatti ha postato alcune brevi clip nelle storie Instagram in cui mostra i suoi allenamenti: l'olandese è ancora alle prese con il lunghissimo percorso riabilitativo post-infortunio al ginocchio.

Schuurs è fermo ai box dal 21 ottobre del 2023, quando durante la sfida contro l'Inter allo stadio Olimpico Grande Torino si procurò un brutto infortunio. Ora, a 479 giorni dall'incidente, ancora non si hanno tempi di recupero certi per il difensore granata classe 1999.



