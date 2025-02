Sul monte San Giorgio parte la disinfestazione da Processionaria

Nel parco naturale del Monte San Giorgio di Piossasco (Torino), una delle aree protette gestite dalla Città metropolitana, sono stati installati i dispositivi per il contenimento della Processionaria. Si tratta di un lepidottero che infesta principalmente le conifere, in particolare i pini. I peli delle larve contengono una sostanza tossica, la thaumetopoina, che può provocare eritemi, orticaria, prurito, oltre a disturbi respiratori e irritazione agli occhi.

Un pericolo, dunque, non solo per gli alberi, ma anche per l'uomo e gli animali.

I dispositivi per la cattura dei bruchi sono stati collocati su alcuni esemplari di pino nero, aree molto frequentate dagli escursionisti e interessati da nidi di Processionaria.

La raccomandazione agli escursionisti da parte della Città Metropolitana è di non toccare i collari e i serbatoi collocati sui tronchi degli alberi, non sostare in prossimità delle piante interessate dai nidi (in particolare nelle giornate ventose) ed evitare di toccare i bruchi eventualmente presenti.



