Pertusio confermata alla guida della First Cisl Torino Canavese

Viviana Pertusio è stata confermata, a larga maggioranza, al vertice della First Cisl Torino-Canavese, la federazione che riunisce gli iscritti alla Cisl di banche, assicurazioni, riscossioni e authority. L'ha eletta il consiglio della federazione, riunito al termine del quarto congresso territoriale che si è svolto al Sermig di Torino con lo slogan "Radici forti e ali spiegate verso il futuro", alla presenza del segretario generale First, Riccardo Colombani. Sarà affiancata in segreteria da Lucia Raguseo e Giuseppe Capozzolo. La First Cisl Torino-Canavese, conta 2.800 iscritti a livello territoriale.

Viviana Pertusio, classe 1976, torinese, maturità classica, madre di Rossella e Riccardo, inizia a svolgere l'attività sindacale nel 2006, muovendo i primi passi all'interno della sua sede di lavoro, l'Allianz Assicurazioni, a Torino. Nel 2012 viene eletta nella segreteria territoriale della federazione, diventandone poi segretaria organizzativa. Oltre a ricoprire l'incarico di formatrice nazionale e di referente nazionale delle agenzie di assicurazioni, Pertusio è responsabile degli assicurativi territoriali e regionali della federazione. È alla guida della First dal 10 aprile 2024.

"Con l'aiuto di tutti, e in modo particolare dei miei colleghi di segreteria, e della nostra dirigenza sindacale - ha affermato Pertusio dopo la rielezione - siamo pronti ad affrontare nuove sfide, e a guidare la nostra federazione in un periodo difficilissimo per le grandi trasformazioni in atto e l'avvento delle nuove tecnologie. È fondamentale avere davanti un orizzonte temporale in cui sviluppare nuove idee e seminare valori per un mondo del lavoro più unito e solidale".



