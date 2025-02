Nasce Samba per il benessere psicofisico degli universitari

Sono circa 3.000 l'anno le domande per i servizi di ascolto e supporto psicologico per gli studenti universitari, spesso matricole e fuori sede, e le problematiche principali rilevate nei colloqui nel 2024 sono state difficoltà emotive, relazionali, autostima/identità, difficoltà accademiche. Per rispondere sempre meglio ai bisogni dei circa 120mila studenti e studentesse degli ateni e istituti di alta formazione nasce così Samba, progetto di promozione del benessere psicofisico e contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo della popolazione studentesca universitaria, finanziato con 2,5 milioni dal Mur e coordinato dall'Università di Torino in collaborazione con Politecnico, Università di Pollenzo, Accademia Albertina, conservatorio Giuseppe Verdi e Istituto Musicale pareggiato della Valle d'Aosta.

Sono una trentina le iniziative già progettate e cinque i filoni di attività: supporto psicologico, supporto allo studio, laboratori cibo, arte e benessere, attività motorie e sportive, contrasto alle dipendenze. Per il supporto psicologico e allo studio, al potenziamento dei servizi esistenti, soprattutto della rete di servizi per studenti con Bes e Dsa, si affiancano novità come il supporto psicologico di gruppo o l'uso della realtà virtuale per migliorare le condizioni psicofisiche e gestire l'ansia. Ma il progetto propone anche l'utilizzo dello sport, dell'arte o del cibo come strumento di benessere, dal costruire la fiducia attraverso l'autoritratto al focus sulle relazioni tra alimentazione, ambiente e comunità.

"Il benessere delle persone negli ambienti di studio - sottolinea il rettore di UniTo, Stefano Geuna - è un obiettivo al quale gli atenei riconoscono assoluta priorità e incidere sul benessere personale oggi implica ridefinire l'idea stessa di benessere, considerando non solo la salute psicofisica ma anche la qualità delle attività connesse alla specializzazione e condivisione". Anche per il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati, "avere cura dei nostri studenti e studentesse è sempre più necessario, soprattutto in un sistema di popolazione studentesca sempre più vario e con esigenze che mutano, e questo progetto va esattamente in questa direzione".



