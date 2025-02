In Piemonte crescono gli iscritti a tecnici e professionali

In Piemonte, pur se con variazioni contenute, aumentano gli iscritti agli istituti tecnici e professionali, cala il numero di quanti scelgono i licei, che si confermano comunque al primo posto delle preferenze di ragazzi e ragazze. È il quadro che emerge dai dati dell'Ufficio scolastico regionale sulle iscrizioni alle prime classi delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2025-2026. Nel dettaglio i licei sono stati scelti dal 52,8% dei neo iscritti, con una diminuzione dell'1,6% rispetto allo scorso anno, e al di sotto della media nazionale del 56%. Seguono gli istituti tecnici con il 33,9%, a fronte di una media italiana del 31,3% e in aumento dell'1,1%, e gli istituti professionali con il 13,3% delle preferenze, con una lieve crescita dello 0,5% e sopra la media del 12,7% in Italia.

Sul fronte dei licei la scelta ricade al primo posto per le varie opzioni dello scientifico, che sommate raggiungo il 21,1%, con scienze applicate all'11,1%. Al secondo posto, con il 14,7%, le scienze umane seguite dal linguistico al 14,4% e dal classico al 7,9%. Del 33,9% degli iscritti agli istituti tecnici, invece, il 27,5% sceglie l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing, il 16,8% informatica e telecomunicazioni, che cala del 2,2%, il 12,2% meccanica, meccatronica ed energia. Per quel che riguarda i tecnici statali sono state oltre 240 le iscrizioni, il doppio dell'anno precedente. Chi ha scelto, infine, i professionali, ha optato nel 31,3% dei casi per l'indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera, seguito da ser servizi per la sanità e l'assistenza sociale (19,4%), servizi commerciali e manutenzione e assistenza tecnica, scelti entrambi da circa dal 13% dei neo-iscritti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA