Giuntoli, Kolo Muani? Vogliamo tenerlo, parleremo con Psg

"I rapporti sono ottimi tra i club, abbiamo fatto un lavoro sul mercato bruciando tante concorrenti: c'è la volontà di proseguire insieme, mettendosi a sedere a fine anno per vedere come continuare con lui": così il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, spiega le strategie bianconere per provare a trattenere Kolo Muani, prelevato in prestito dal Psg durante il calciomercato invernale.

"Stasera dobbiamo fare una grande gara - aggiunge ai microfoni di Sky Sport sull'impegno allo Stadium contro il Psv Eindhoven nella gara d'andata dei play-off di Champions League - e i nuovi arrivati Kelly e Veiga sono ragazzi di grande duttilità e hanno valore tecnico e umano".



