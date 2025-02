Furto di acqua pubblica a Biella, in arrivo maxi-sanzione

I carabinieri forestali hanno scoperto nel Biellese un furto di acqua pubblica e i trasgressori dovranno pagare una sanzione, amministrativa compresa tra 8.000 e 50.000 euro, che sarà emessa a cura Provincia di Biella.

A condurre le indagini sono stati i carabinieri forestali di Pray, che hanno individuato la sorgente, nel comune di Bioglio, da cui partiva una derivazione di acqua pubblica sotterranea a servizio di due abitazioni del comune di Valdilana. L'acqua, ad uso domestico, veniva usata abusivamente, in quanto i proprietari delle due abitazione non erano in possesso di legittima concessione. La certezza dell'uso abusivo dell'acqua è stata raggiunta con l'utilizzo di un tracciante (fluorescina, gialloverde fluo) che, immessa a monte delle acque sotterranee, è fuoriuscita dai rubinetti delle due abitazioni.



