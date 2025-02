Fondo da 20 milioni per i lavoratori delle aziende in crisi

La Regione Piemonte ha stanziato 20 milioni di euro attraverso il programma Gol per finanziare il Fondo formazione occupazione, una misura innovativa e unica in Italia. Il fondo prevede un'integrazione salariale per i lavoratori in cassa integrazione o in contratto di solidarietà e la possibilità di accedere a percorsi di riqualificazione con un'indennità di partecipazione fino a 600 ore nel primo ciclo.

"Il Piemonte non si arrende alla crisi, ma agisce con determinazione e pragmatismo. Abbiamo messo in campo soluzioni reali per tutelare i lavoratori dell'automotive e di tutte imprese in difficoltà. Con il Fondo formazione occupazione, il nostro obiettivo non è la semplice assistenza, ma garantire formazione, dignità e futuro a chi oggi si trova in difficoltà" ha commentato il vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino. "Abbiamo messo il doppio delle risorse inizialmente stimate con le parti sociali, dimostrando con i fatti che il sostegno al lavoro e alla competitività non è solo uno slogan, ma una priorità per questa Giunta" ha spiegato Chiorino, specificando che questo permetterà di estendere la platea potenziale a oltre 10.000 lavoratori.



