FdI attacca Pd e M5S, 'sostenete folli politiche green'

Scontro tra M5S, Partito Democratico e Fratelli d'Italia durante il consiglio regionale aperto dedicato alla crisi dell'automotive. Fratelli d'Italia ha esposto uno striscione con la scritta 'In Europa sostenete folli politiche green, a Torino piangete per la crisi dell'auto' mentre era in corso l'intervento di Chiara Appendino, parlamentare del Movimento 5 Stelle.

Il consiglio è stato brevemente sospeso. "Voi siete al governo, volete risolvere i problemi con i cartelli? Sveglia, sveglia" ha affermato la capogruppo Sarah Disabato rivolgendosi ai consiglieri.

"Siamo abituati a queste pagliacciate, le vediamo spesso anche in Parlamento", ha commentato Appendino riprendendo il suo intervento.

"Fratelli d'Italia attacca il Pd invece di governare la crisi dell'auto" ha affermato Monica Canalis (Pd).



