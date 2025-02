Cinque truffatori su un'auto in fuga, denunciati nel Cuneese

Cinque persone sono state denunciate nel Cuneese, ritenute responsabili di parecchie truffe e furti ad anziani, dalla Liguria al Basso Piemonte fino al Friuli-Venezia-Giulia. Si tratta di due uomini e tre donne, deferite nei giorni scorsi all'autorità giudiziaria dalla polizia locale di Bra (Cuneo), per i reati di concorso in ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Viaggiavano a bordo di un'Audi con targa inglese, segnalata dal sistema di telecamere Targa System, fuggita alla vista dell'equipaggio di polizia.

Raggiunto dagli agenti, il conducente è stato identificato insieme alle altre persone a bordo. È emerso che tutti - quattro maggiorenni e una minorenne - avevano pregiudizi di polizia.

Nella stessa mattinata erano stati segnalati come possibili responsabili di una truffa a un anziano in un paese dell'entroterra ligure. Dalla perquisizione personale e veicolare a loro carico sono stati rinvenuti telefoni cellulari rubati oltre a denaro illecitamente prelevato.



