Casadei, 'Il Toro ha carisma, ho spinto per venire'

"Non è il primo anno che cerco di tornare in Italia, l'interesse del Torino c'è da tanto quindi ho sempre spinto per venire qua: quando ho saputo che c'era la possibilità non ho esitato, sono molto contento": il nuovo centrocampista granata, Cesare Casadei, si presenta così ai canali ufficiali del club. "L'ultimo mese è stato un po' travagliato, sono rimasto fiducioso perché ho sempre sentito la vicinanza della società, del direttore, del presidente e del mister - ha continuato sul lungo tira e molla di mercato tra il Toro e la Lazio durante la finestra invernale di trattative - non è stato facile, ma l'importante è che sia arrivato qua: comincio questa nuova avventura con positività". E sul Toro: "Percepisci la storia di questa società dal primo momento in cui entri al Filadelfia o qui allo stadio con tutte le foto del Grande Torino, di conseguenza ti dà un motivo di orgoglio l'indossare questa maglia - spiega il classe 2003 prelevato dal Chelsea - ed è sempre stata una squadra di carattere e carisma: sappiamo tutti che andiamo vanno in campo dobbiamo dare il massimo perché è la storia che lo dice".



