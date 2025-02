Alessandria, quattro nuovi bus elettrici, tutti dal 2026

Amag Mobilità Alessandria ha inserito nella flotta urbana quattro autobus elettrici, che si aggiungono ai due già in servizio e ai quindici inaugurati nel 2024. Già dal 2026 il parco mezzi sarà esclusivamente elettrico e a metano, per ridurre l'impatto ambientale.

"Siamo orgogliosi di questo ulteriore passo concreto verso una mobilità urbana più sostenibile e il nostro impegno non finisce qui - assicura Valentina Astori, ad Amag Mobilità - Abbiamo già presentato infatti in Regione un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per produrre autonomamente e con energia rinnovabile l'elettricità per rifornire i mezzi".

"In questa iniziativa il Comune ha fatto la propria parte, mettendo a terra con l'impegno operativo di Amag Mobilità le risorse legate al Pnrr", sottolinea Michelangelo Serra, assessore ai Trasporti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA