Ad Alessandria 54 nuovi carabinieri sul territorio

Il comando provinciale di Alessandria da oggi conta su 54 nuovi carabinieri, che rafforzeranno i reparti delle compagnie del capoluogo, di Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona. Uomini e donne, provenienti in parte dalla vita civile e in parte dai volontari in ferma breve dell'Esercito, hanno da poco terminato il 143/o corso d'addestramento.

Il comandante provinciale, tenente colonnello Giovanni Palatini, incontrandoli ha sottolineato "l'importanza di essere parte integrante delle comunità". Ha evidenziato anche come il loro impegno si debba concentrare sul garantire maggiore sicurezza, attraverso una presenza costante nelle grandi come nelle piccole e medie realtà del territorio. Saranno impegnati a rafforzare i servizi di prossimità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA