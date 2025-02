A Torino A&T, la Fiera su Innovazione e Ia per l'industria

Dal 12 al 14 febbraio all'Oval Lingotto di Torino si tiene la 19°edizione della Fiera Internazionale A&T - Automation & Testing - dedicata all'innovazione e Intelligenza Artificiale per il mondo industriale.

Saranno circa 70 invece gli eventi, le tavole rotonde, i workshop pensati per permettere ai visitatori di aggiornarsi e confrontarsi con addetti ai lavori qualificati - manager, tecnici, esperti - sui principali settori che qualificano a livello internazionale il tessuto industriale italiano, ovvero l'aerospazio, l'automotive, la meccatronica e la meccanica, l'agritech, il comparto del biomedicale-farmaceutico-cosmetico, il food&beverage e il packaging.

Tra le novità tecnologiche ADone 2025, il primo robotaxi per la mobilità urbana, progettato e realizzato da Tecnocad, azienda piemontese leader nel settore dell'ingegneria dell'automotive.

Alla Fiera A & T Ci saranno rover per le esplorazioni lunari, droni e satelliti governati grazie all'intelligenza artificiale, cobot, robot, magazzini verticali, il meglio delle tecnologie di ultima generazione dedicate all'industria italiana. Presenti diverse aree dedicate allo show tecnologico, dall'Ia House all'Hub Automazione, dall'Hub Intralogistica alla Casa della Manifattura Additiva.

Il Mimit, infine, presenterà il Report G7 sull'Intelligenza artificiale con un focus sulle Pmi e le nuove linee guida del Piano Transizione 5.0.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA