Striscione 'con la resistenza jugoslava' al campus di Torino

Oggi, nel Giorno del Ricordo, a un balcone del Campus universitario Einaudi, a Torino, è stato appeso uno striscione con la scritta: "Con la resistenza jugoslava-Contro il revisionismo storico in Università: la memoria è un campo di battaglia", con il simbolo di falce e martello e la firma del collettivo 'Cambiare rotta'.

Un'iniziativa commentata dal Fuan (Azione Universitaria) di Torino: "E' un vergognoso striscione che ancora una volta offende le vittime degli innumerevoli stupri e omicidi da parte delle bande titine. Schierarsi con la 'resistenza jugoslava', i carnefici, nel giorno in cui si ricordano le vittime innocenti delle foibe e gli esodati giuliano dalmati, denota un livello di bassezza morale, oltre che di ignoranza, intollerabile".

Il Fuan chiede "una netta presa di posizione delle istituzioni universitarie volte a condannare quanto avvenuto oggi, perché, a differenza di quanto scritto sullo striscione, la memoria non deve essere un 'campo di battaglia', ma qualcosa costruito da tutte le parti e condiviso da tutti gli italiani".





