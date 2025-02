Questura Torino ricorda Palatucci, morì 80 anni fa a Dachau

Il questore di Torino, Paolo Sirna, ha deposto questa mattina un mazzo di fiori in ricordo di Giovanni Palatucci, questore di Fiume, ai piedi della targa commemorativa e dell'albero di ulivo presenti, in sua memoria, nel cortile d'onore della questura del capoluogo piemontese.

Palatucci, nel 1944, che aveva aiutato, a rischio della propria vita, numerosi ebrei vittime delle leggi razziali, venne arrestato dalla Gestapo e deportato nel campo di sterminio di Dachau, dove morì il 10 febbraio del 1945.

Nel 1990 è stato riconosciuto come Giusto tra le Nazioni dallo Yad Vashem (Ente nazionale per la memoria della Shoah in Israele) e nel 1995 gli è stata conferita la Medaglia d'oro al merito civile. Nel 2004 la Chiesa cattolica lo ha proclamato Servo di Dio, titolo attribuito alle persone per le quali è stato avviato il processo di beatificazione.

La cerimonia di oggi è stata preceduta ieri da una messa in sua memoria, celebrata nella cappella femminile del museo Le Nuove, con la collaborazione dell'associazione 'Nessun uomo è un'isola'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA