Per San Valentino alle Gallerie d'Italia biglietto di coppia

Biglietto di coppia, o meglio due biglietti al prezzo di uno, e una serie di eventi per celebrare l'amore nell'arte: le Gallerie d'Italia celebrano in questo modo San Valentino nelle sedi di Milano, Torino, Napoli e Vicenza oltre che alla casa museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo.

Il 14 febbraio alle Gallerie d'Italia in piazza Scala a Milano è in programma alle 17:30 la visita guidata Gallerie Mon Amour, percorso a tappe nelle sale museali dedicate alle collezioni permanenti per scoprire aneddoti e curiosità incentrati sul tema dell'amore a cinque euro a testa, escluso biglietto d'ingresso. Nella sede milanese del museo di Intesa Sanpaolo sarà comunque possibile vedere anche la mostra 'Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento' con lavori di grandi 'migranti' come Leonardo da Vinci, Giovanni Battista Tiepolo, Francesco Hayez, Giovanni Segantini e Lucio Fontana, e il dipinto di Robert Ryman, Surface Veil IV, proveniente dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati.

Alle Gallerie d'Italia di Napoli invece è in programma alle 12 e alle 16 una visita guidata dedicata alle 'Donne amate', a partire da Lady Hamilton (cui è dedicata la mostra in corso Sir William e Lady Hamilton). Costo 7 euro a persona, escluso il biglietto d'ingresso e prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167.619 o via mail all'indirizzo napoli@gallerieditalia.com.

Oltre alla mostra sugli Hamilton, è inoltre visitabile l'esposizione 'Andy Warhol. Triple Elvis' - A Torino oltre alla mostra in corso 'Mitch Epstein, American Nature', dedicata al fotografo americano, a San Valentino è in programma una speciale visita guidata (alle 17 e alle 18) tra le collezioni permanenti alla scoperta delle emozioni nell'arte, attraverso le sale del Piano Nobile e l'Archivio Publifoto, dove pennello e obiettivo fotografico ritraggono le questioni amorose che hanno segnato la storia dei loro protagonisti. Il costo è di 5€ a persona, biglietto di ingresso escluso, con prenotazione obbligatoria scrivendo a torino@gallerieditalia.com.

A Vicenza alle 17 è in programma ma visita guidata Passioni divine. L'attività è gratuita, escluso biglietto d'ingresso, ma anche in questo caso con prenotazione obbligatoria all'indirizzo e-mail vicenza@gallerieditalia.com.

Appuntamento di San Valentino anche alla Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, che propone per tutta la giornata la speciale promozione dell'ingresso 2x1 e una speciale visita guidata dedicata all'amore alle 17, gratuita ma con prenotazione consigliata al numero 0575354126 o all'indirizzo e-mail info@fondazioneivanbruschi.it.



