Leo, d'accordo su nuova rottamazione ma con occhio ai conti

"Vorrei sgombrare il campo da un equivoco: sono d'accordo su una nuova rottamazione". Lo ha detto il vice ministro dell'economia e della Finanze, Maurizio Leo, parlando in collegamento video al convegno "Novità fiscali 2025", organizzato dall'Ordine dei commercialisti di Torino, dall'Agenzia delle Entrate del Piemonte e dall'Unione Industriali di Torino.

Il vice ministro ne ha parlato rispondendo a una domanda del consigliere nazionale dell'Ordine dei Commercialisti, con la delega all'area fiscale, Salvatore Regalbuto. "Questa è una misura importante - ha aggiunto - così come quella per ridurre l'Irpef al ceto medio, cioè a quella fascia di contribuenti che hanno un reddito fra i 28 e i 50/60 mila euro e che oggi è penalizzata. Ma sono interventi da fare alla luce delle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato. Poi ci sarà una sintesi politica, si faranno delle valutazioni. Fare interventi con la dovuta attenzione ai conti pubblici è nelle corde della maggioranza, che ha ricevuto per questo il plauso degli organismi internazionali e dei mercati".

Rispondendo al presidente dell'Ordine dei commercialisti di Torino, Luca Asvisio, che ha parlato di "misura non ben compresa" circa il concordato biennale preventivo, Leo ha dato disponibilità "a fare dei miglioramenti e dei correttivi per rendere la misura più interessante. Ma tutto si deve fare con gradualità, badando alle coperture".



