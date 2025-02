Lasciato ferito davanti all'ospedale, indagato imprenditore

Il nome di un imprenditore di origine romena è stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Torino per il caso dell'operaio di 22 anni che il 3 febbraio è stato portato all'ospedale di Rivoli (Torino) con ferite verosimilmente riconducibili a incidente sul lavoro, in un cantiere edile.

L'indagato è il responsabile di una ditta individuale che si occupa di demolizioni. Il fascicolo è aperto per lesioni colpose gravissime. La vittima è un peruviano che, secondo quanto ricostruito, era al suo secondo giorno di lavoro e ancora non aveva portato all'imprenditore i documenti necessari per la messa in regola. A portarlo in ospedale sarebbe stato lo stesso romeno.



