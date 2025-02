Gioventù Nazionale Biella, striscioni davanti a scuole per Foibe

"Prof. a che pagina il capitolo sulle Foibe?". Così recitano gli striscioni che Gioventù Nazionale Biella ha appeso fuori dalle scuole della città, per commemorare il Giorno del Ricordo e per, come scrive in una nota l'organizzazione, "ricordare, con la dovuta sensibilità, ai professori e agli studenti questo triste capitolo della storia italiana, affinché non cada nell'oblio".

"Si rende necessario informare gli studenti di questo tragico evento, dedicandogli adeguato spazio nei testi scolastici e integrando, in seguito, percorsi didattici volti a promuovere la consapevolezza dell'importanza della memoria storica, al fine di prevenire il ripetersi di simili eventi", spiegano da Gioventù Nazionale Biella, citando la legge 92/2004 con la quale è stato istituito il Giorno del Ricordo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA