Foibe: Delmastro, 'nessuna ideologia giustifica il silenzio'

"Non esiste ideologia che sia in grado di giustificare il silenzio, l'umanità sovrasta ogni dottrina". Lo ha detto Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, stamattina Biella, in una cerimonia in ricordo delle vittime delle foibe ai Giardini Zumaglini. Delmastro ha menzionato la necessità di una legge per riportare all'attenzione nazionale "sull'importante giornata".

"Il ricordo è un impegno che ha la nostra società, nei confronti delle nuove generazioni, per rispetto delle vecchie, in memoria di chi ha subito violenza, morte, sevizie, di chi è stato esodato - ha affermato alla stessa cerimonia la vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino -. Nel Giorno del Ricordo è la promessa di non dimenticare pagine di storia italiana strappate, taciute, nascoste. Abbiamo ricordato i Martiri delle Foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e ogni vittima dell'eccidio dei nostri fratelli italiani per mano dei partigiani comunisti di Tito. La memoria - ha chiuso Chiorino .-è storia, è amore, è dovere".



