Champions: Motta 'contento di Koop, lo vedo sempre bene'

"Voi parlate di Koopmeiners, io lo vedo sempre bene e sono contento: sta crescendo, ma sono convinto che tutti quanti possiamo fare ancora meglio": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, parla del centrocampista olandese. E su Kolo Muani: "Sta bene così come i suoi compagni, è stato bravo ma anche la squadra lo ha messo nelle condizioni migliori per finalizzare - dice l'allenatore sull'attaccante arrivato in prestito dal Psg - e deve continuare ad aiutare tutti: un singolo non va da nessuna parte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA