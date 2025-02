'D'inverno sul Po', 10 ori a Cerea e Gavirate alla gran fondo

Canottieri Cerea Torino e Gavirate sono state protagoniste, con 10 ori ciascuna, nella 42/a edizione della 'D'Inverno sul Po', la gran fondo remiera organizzata dal 1983 dalla Società Canottieri Esperia-Torino.

Subito dietro di loro nel medagliere altri due sodalizi torinesi Armida e Caprera, con 9 e 8 primi posti a testa.

Complessivamente, per numero di medaglie primeggia il Cerea con 26 podi (10 argenti e 6 bronzi oltre ai 10 ori), davanti ai 25 dell'Armida (9/9/7) e ai 22 della Gavirate (10/8/4).

Tra le tante società straniere in medaglia, la migliore prestazione è quella dei tedeschi del Potsdamer Rudern Club, che hanno vinto due ori e un argento. Alla 'D'inverno sul Po' sono stati assegnati anche tre trofei speciali, due dei quali alla memoria di altrettanti storici presidenti dell'Esperia: Gian Antonio Romanini, ideatore della gara nel 1983 nonché presidente federale dal 1984 al 2004, e Carlo Pacciani. Il Trofeo "Romanini", assegnato al vincitore della gara dell'otto Senior maschile, lo ha vinto l'equipaggio misto Gavirate/Armida; ad aggiudicarsi il Trofeo "Pacciani", in palio nella finale dell'otto Under 19 femminile, è stata l'ammiraglia azzurrina, formata da atlete di Caprera Torino, Lario Como, Arno Pisa, Pontedera e Marina Militare, e timonata da Alessandra Faella.

Infine, il Trofeo per la Ricerca, messo in palio dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, charity partner della D'Inverno sul Po e assegnato all'equipaggio vincitore Cadetti femminile, se lo è aggiudicato la Lombardia nella gara del quattro di coppia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA