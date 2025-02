Cia, 'il Green Deal va bene se diventa opportunità economica'

Il Greed Deal è stato il tema dominante dell'assemblea provinciale di Cia Agricoltori delle Alpi. "La maggior parte delle aziende agricole italiane ha già compiuto passi da gigante verso il raggiungimento dei traguardi virtuosi indicati dall'Unione europea. - ha sottolineato il presidente Stefano Rossotto - Semmai si tratta di risultati ancora non sufficientemente conosciuti e valorizzati, soprattutto a livello politico, cosi che il reddito delle aziende è penalizzato dai mercati e dalle filiere allungate, mentre potrebbe rafforzarsi se venisse riconosciuto agli agricoltori il valore derivante dalla gestione e dalla tenuta dei territori delle comunità rurali e dalla sottrazione di CO2, grazie all'azione fotosintetica delle proprie superfici coltivate. Parliamo - ha aggiunto Rossotto - di sforzi che non solo non ottengono il giusto riconoscimento economico, ma addirittura sortiscono sul piano mediatico l'effetto opposto".

Considerazioni sulle quali concorda il presidente regionale di Cia Agricoltori italiani del Piemonte, Gabriele Carenini: "E' chiaro come il reddito delle aziende agricole vada garantito nell'interesse della collettività perché il lavoro di manutenzione ambientale dell'agricoltore sul territorio è di vitale importanza, oltre che insostituibile. La sopravvivenza delle aziende agricole non è più assicurata dalla sola produzione, bisogna che il Green Deal diventi un'opportunità economica per il comparto primario, invertendo la tragica rotta sulla quale si sta trovando l'agricoltura".



