Non funzionano i lampioni, raccolta firme a Valenza

Una raccolta firme sui lampioni non funzionati. E' stata organizzata, oggi in piazza Gramsci, dal sindaco di Valenza (Alessandria) Maurizio Oddone. Sarà ripetuta sabato 15 e 22 febbraio.

"La petizione popolare - spiega il primo cittadino - ha lo scopo di sensibilizzare sul tema. Ci appoggeremo ad Assoconsumatori. A Valenza ci sono quasi 4mila punti luce. Enel Sole è intervenuta già sul 90%, sostituendo corpo illuminante e lampadine. Purtroppo non sempre il lavoro è puntuale. Ieri sera, per esempio, 10 dispositivi in viale Santuario erano di nuovo spenti. Chiediamo soluzioni definitive".

Per la settimana prossima previsto un incontro con Enel Sole.

"Quello che mi preme sottolineare - prosegue Oddone - è che come amministrazione possiamo solo sollecitare continuamente l'azienda. Il malfunzionamento non è di nostra competenza".

Il Comune ha anche attivato un QR code scannerizzabile e collegato a un'app per segnalare, oltre ai punti luce non funzionanti, anche altre problematiche urbane. Come l'abbandono di rifiuti o disservizi momentanei.



