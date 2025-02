Cirio, 1,7 milioni per imprese colpite da maltempo

"Con oltre 1,7 milioni messi a disposizione dal governo manteniamo l'impegno che abbiamo insieme assunto all'indomani dell'alluvione dello scorso giugno con le zone colpite dal maltempo.

A quelle comunità avevamo assicurato che alle tante attività che avevano subito danni e hanno dovuto fronteggiare una stagione turistica estiva complicata che non le avremmo lasciate sole.

Oggi manteniamo quell'impegno". Così il governatore del Piemonte, Alberto Ciro, sul finanziamento assegnato alle imprese turistiche e ricettive colpite dalle alluvioni del 29 e 30 giugno 2024.

"E' particolarmente significativo - sottolinea Cirio - che ciò avvenga nel giorno in cui, in un altro zona del Piemonte, in valle Vermenagna, abbiamo presentato il primo milione di euro di ristori per le attività commerciali danneggiate dai ritardi del cantiere del Tenda e dalla chiusura del collegamento stradale verso la Francia a seguito della tempesta Alex nel 2020".

"Azioni diverse - osserva - che hanno un unico obiettivo: sostenere e supportare le attività turistiche del nostro Piemonte affinché possano crescere e affrontare con fiducia i prossimi mesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA