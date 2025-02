Cesare Parodi eletto nuovo presidente dell'Anm

E' Cesare Parodi (Mi) il nuovo presidente dell'Anm. È quanto deciso nel corso del Comitato direttivo centrale. Il Comitato direttivo centrale ha eletto come segretario generale Ruocco Maruotti (Area) e come vicepresidente del sindacato delle toghe Marcello De Chiara (Unicost). E' stata eletta una giunta unitaria, ossia composta da tutti i gruppi, ad eccezione di Articolo 101. Parodi, 62 anni, è procuratore aggiunto a Torino ed appartiene al gruppo di Magistratura Indipendente, corrente moderata, che alle elezione per il direttivo ha ottenuto il maggior numero dei voti.



