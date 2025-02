Auto: Rossi (Pd), crisi non è inesorabile ora invertire la rotta

"Dobbiamo rilanciare l'automotive, tenendo presente che la transizione ecologica non è sinonimo di crisi sociale ed economica": è quanto sostiene il Pd, che oggi a Torino ha presentato la sua road map per il rilancio del comparto.

Due documenti sono stati sintetizzati in un unico paper, la Carta di Torino. Sono un report della Fondazione Demo, illustrato prima della presentazione ufficiale in Europarlamento, e la mozione che il gruppo Pd proporrà nel consiglio regionale aperto dedicato a questo tema martedì prossimo.

"Per il rilancio dell'automotive - ha detto il segretario del Pd del Piemonte, Domenico Rossi - non servono le cattive soluzioni della destra. È il momento di mettere in campo una proposta fondata su due pilastri: ingenti investimenti europei utili a far recuperare competitività alle nostre imprese e politiche finalizzate a salvaguardare l'occupazione".

"L'Italia e il Piemonte - ha affermato - hanno storia e competenze necessarie per tornare a essere protagonisti. Le abbiamo nell'impresa, nel mondo del lavoro e nelle università.

Purtroppo è mancata una visione da parte del governo Meloni e della giunta Cirio, che hanno guardato alla crisi come un fatto inesorabile. E' il momento di invertire la rotta".

Per Rossi, "il governo deve intervenire sui costi dell'energia" e "pretendere che Stellantis mantenga gli impegni di produzione". John Elkann, ha affermato, "deve sapere che tutti chiudiamo con forza che anche in Italia arrivino gli investimenti che solo pochi giorni fa ha promesso negli Usa".

Inoltre "sarà necessario sostenere la domanda con incentivi", per esempio seguendo "l'idea messa in campo in Francia con il leasing sociale".



