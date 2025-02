Antagonisti in corteo a Torino, scritte sulle vetrine dei locali

Scritte sui muri e sulle vetrine dei locali, ma anche lanci di fumogeni e bombe carta, la scorsa sera a Torino durante un corteo non autorizzato, organizzato da anarchici e antagonisti del centro sociale Gabrio.

In un centinaio si sono ritrovati nel quartiere Aurora per manifestare contro le politiche sull'immigrazione e contro l'ufficio stranieri della questura torinese.

Durante il tragitto sono state fatte scritte contro la riapertura dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio a Torino, dove il Cpr di corso Brunelleschi è stato chiuso nel 2023 per le proteste degli stranieri al suo interno.

"Condanno con la massima fermezza questo gesto vile e inaccettabile, che rappresenta un attacco non solo ad onesti commercianti e lavoratori che tutti i giorni alzano una saracinesca, ma è l'ennesimo gesto volto a minare principi di legalità e giustizia messo in atto da gruppi di anarchici e antagonisti". Lo ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte.

"Nessuna giustificazione può attenuare la gravità di quanto accaduto, e chi si rende responsabile di simili atti deve sapere che non troverà alcuno spazio né tolleranza. Esprimo piena solidarietà ai commercianti colpiti, che non devono sentirsi soli: nonostante qualcuno continui a strizzare l'occhio ai violenti, c'è uno Stato che crede che la legalità sia uno dei pilastri della Nazione e combatterà con ogni mezzo possibile chiunque provi a minare la serenità dei cittadini", conclude Chiorino.



