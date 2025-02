Vandalizzati cartelli per la sicurezza sugli argini del Tanaro

Sono stati divelti o comunque danneggiati dai vandali alcuni cartelli che segnalano il divieto di transito sulle sommità degli argini del fiume Tanaro, nel territorio di Alluvioni Piovera (Alessandria). Lo ha constatato, nel corso delle ordinarie attività di controllo delle arginature, il personale AiPo, in località Massarini.

AiPo, "oltre a segnalare l'accaduto agli enti interessati, sporgerà denuncia presso le autorità competenti. Infatti - spiega. in una nota, l'agenzia interregionale per il bacino del fiume Po - sono state vandalizzate opere volte alla tutela della collettività e alla sicurezza dei transiti, causando un danno sia per il bene danneggiato, sia per il costo delle operazioni di ripristino che si renderanno necessarie".



