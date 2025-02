Trasporto merci, nel 2026 nuovo terminal a Domodossola

Partiranno nel 2025 e si concluderanno entro il 2026 i lavori di costruzione di un nuovo terminal merci di CargoBeamer a Domodossola, nel Verbano-Cusio-Ossola. Lo fa sapere la stessa società in una nota in cui annuncia di avere raccolto finanziamenti per 65 milioni di euro dalla Orion Infrastructure Capital (Oic), investimenti con cui sosterrà i lavori, oltre che in val d'Ossola, anche a Kaldenkirchen, in Germania. Saranno il secondo e il terzo terminal di CargoBeamer in Europa, dopo quello francese a Calais.

Nel terminal di Domodossola, che sorgerà nelle dirette vicinanze di Domo2 ma funzionerà come sito separato e sarà interamente di proprietà di CargoBeamer, sarà possibile trasferire i semirimorchi sui treni merci con l'ausilio di una tecnologia di movimentazione completamente automatizzata in meno di 20 minuti, nove volte più veloce dei terminali convenzionali con gru. In un'altra parte del terminal, già oggi operativa e dove si gestiscono fino a sei treni al giorno, alcuni binari consentiranno di caricare e scaricare più treni contemporaneamente tramite veicoli reach stacker.

"I nostri terminali di Kaldenkirchen e Domodossola sono perfettamente collocati alle estremità del corridoio intermodale più trafficato in Europa - commenta Nicolas Albrecht, ceo di CargoBeamer - e la densità e velocità ineguagliabili dei nostri collegamenti ferroviari tra le due località saranno determinanti nello spostamento su rotaia del trasporto merci su larga scala".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA