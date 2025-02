Special Olympics, 34 istituzioni per il palinsesto cultura

Sono 34 le istituzioni - musei, fondazioni, teatri e associazioni - coinvolte nel palinsesto culturale lanciato dal Comitato organizzatore in occasione dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, dall'8 al 15 marzo.

Il Torino Culture Program: Unifying People, curato da Luigi Cerutti, nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale torinese e promuovere i valori di inclusione e partecipazione, alla base dello spirito di Special Olympics.

Sviluppato in sinergia con Città di Torino e Regione Piemonte (con la partecipazione dell'assessorato regionale alla Cultura Marina Chiarelli) il programma è pensato per offrire un'esperienza immersiva a tutti i partecipanti ai Giochi, dalle atlete e dagli atleti alle loro famiglie, dalle delegazioni ai volontari.

"È un onore per la Torino delle istituzioni dei musei dei teatri e della comunità culturale nel senso più ampio possibile accogliere questi talenti della vita, atleti nel senso più alto del termine" commenta l'assessore comunale alla Cultura, Rosanna Purchia. "Torino è la città dei grandi eventi sportivi, dell'arte, dei valori sociali. I Giochi saranno un momento di incontro e di consapevolezza per tutte e tutti, per far conoscere e vivere i principi che da sempre animano Special Olympics: inclusione, accoglienza e celebrazione delle diversità attraverso lo sport e la cultura" sottolinea Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

Sono previsti talk, workshop e progetti espositivi co-progettati con le istituzioni coinvolte, visite guidate gratuite alle mostre, ingressi gratuiti o agevolati per atleti, delegazioni e volontari di Special Olympics, oltre ad agevolazioni per il pubblico con biglietti della manifestazione.

Ci saranno laboratori e workshop gratuiti nelle tre valli montane protagoniste dei Giochi Olimpici dove si svolgono le gare. E' anche previsto un progetto editoriale dedicato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA