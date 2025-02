Serie A: Como-Juventus 1-2

La Juventus strappa tre punti in casa del Como nel segno di Kolo Muani. Il francese con una doppietta decide la sfida in casa dei lariani, vinta per 2-1, aprendo la gara e poi chiudendola, dopo il pareggio di Diao, a un passo dal 90' con un calcio di rigore concesso per un'ingenuità di Butez, che butta giù Gatti. La squadra di Thiago Motta non splende, ma per la prima volta da fine novembre mette in fila due vittorie consecutive. E quelli strappati agli uomini di Fabregas sono punti pesanti in chiave Champions League, con un nuovo sorpasso sulla Fiorentina al quarto posto. Ora testa a martedì, e alla sfida degli spareggi di Champions contro il Psv Eindhoven.





