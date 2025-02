'Prima dell'Alta Langa' il 10 marzo alla Centrale Lavazza

Quest'anno la 'Prima dell'Alta Langa', dedicata agli operatori professionali e alla stampa del settore, avrà come location, il 10 marzo, la Centrale Lavazza a Torino. E in questi giorni sono state aperte le iscrizioni per un evento che registra sempre il tutto esaurito.

E' una giornata, promossa dal Consorzio Alta Langa, in omaggio a un'eccellenza docg del Piemonte, che che celebra l'incontro tra produttori, operatori del settore, giornalisti per la presentazione dei millesimi attualmente in commercio delle 'bollicine alte'.

La partecipazione alla 'Prima dell'Alta Langa', che sarà aperta dalle 9,30 alle 17,30, è gratuita, previa registrazione al link: https://bit.ly/42xEdXe.

Le case spumantiere associate al Consorzio sono 85, gli ettari di vigneto 455, nelle province di Alessandra, Asti e Cuneo. Il vigneto Alta Langa è coltivato per 2/3 Pinot nero e per 1/3 Chardonnay.

Nella vendemmia 2023 sono state prodotte 3.200.000 di bottiglie, l'85% è destinato al mercato italiano, il 15% alle esportazioni.



