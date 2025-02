Juventus: Kolo Muani, contento per gol e prestazione

"Siamo contenti perché abbiamo fatto una buona partita come squadra, ma soprattutto siamo già proiettati verso la prossima partita. Sono molto contento per i gol". Lo ha detto l'attaccante della Juventus Kolo Muani, autore dei due gol decisivi nella vittoria contro il Como, intervistato da Dazn. "Sono soddisfatto della partita di oggi di come ho giocato e di come ha giocato e della vittoria - ha aggiunto a Sky Sport -. È un sogno per me essere qui e avere questi compagni di squadra, giochiamo bene".



