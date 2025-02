Juventus: Giuntoli, felici che Cambiaso sia rimasto

"Cambiaso? C'è stato interesse da parte di un club importante in Inghilterra che poi non si è concretizzato, niente di così strano. Ci teniamo stretti i nostri giocatori che piacciono a tanti, siamo felici che sia rimasto". Lo ha detto il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli, intervistato da Dazn prima della gara contro il Como.

"Abbiamo avuto un periodo delicato, difficile, siamo stati sotto numero in difesa e abbiamo cercato di sopperire con questi tre elementi che sono sicuro ci daranno una grande mano - ha aggiunto Giuntoli -. Kolo Muani? Dopo l'infortunio di Milik siamo stati vigili, abbiamo trovato questa opportunità e l'abbiamo colta, siamo molto felici di lui. Obiettivi? La Juve ha il dovere di andare avanti e fare il massimo in tutte le competizioni"



