Iveco valuta spin off nel 2025 del business Defence

Il consiglio d'amministrazione di Iveco Group sta valutando di separare, nel corso del 2025, il business Defence che comprende i marchi Idv e Astra e le relative attività, attraverso uno spin-off. Una separazione - spiega la società - semplificherebbe la struttura del gruppo, accrescerebbe la focalizzazione del management e creerebbe flessibilità strategica per entrambi i business. Il consiglio di amministrazione fornirà un aggiornamento sugli esiti della valutazione nei prossimi mesi.

Iveco Group ha chiuso il 2024 con "una solida performance".

I ricavi consolidati sono stati pari a 15,28 miliardi di euro rispetto a 15,9 miliardi di euro nel 2023, l'utile netto adjusted è stato pari a 569 milioni di euro (in aumento di 181 milioni di euro rispetto al 2023). Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti, che si riunirà il 16 aprile, un dividendo annuale di 0,33 euro per azione ordinaria (era di 0,22 euro l'anno scorso) e l'autorizzazione al riacquisto di azioni ordinarie fino a 10 milioni per un importo totale fino a 130 milioni di euro.

Invariate le prospettive finanziarie per il 2025 con ricavi stabili. Per i veicoli pesanti in Europa sono previste tra 280 e 290 mila immatricolazioni, con una stabilizzazione del mercato, mentre i veicoli medi i volumi saranno leggermente in calo rispetto al 2024. Per i veicoli leggeri la prospettiva per il settore in Europa è sostanzialmente invariata rispetto al 2024.





