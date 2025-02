'Il bello nel brutto', a Torino il tour dei cantieri

A Torino è possibile partecipare a un nuovo tour TURISTICO gratuito, 'Il bello nel brutto', che si snoda tra i cantieri della città che cambia. L'appuntamento, ideato da Raffaele Palma per il Caus (Centro arti umoristiche e satiriche), è in programma sabato 15 febbraio. Il percorso parte dai cantieri stradali di via Po per proseguire alla Cavallerizza, poi tocca piazza Castello, Valentino e Borgo Medievale, per concludersi in corso Massimo d'Azeglio a Torino Esposizioni.

Tra uno scavo e l'altro, sarà ripercorsa in breve la storia dei vari siti, con la possibilità per i partecipanti di valutare dall'esterno dell'area dei cantieri i lavori in corso. Il tour, affermano gli organizzatori, "è particolarmente indicato agli umarell e pensiunà sempre attenti ai vari restauri cittadini in corso d'opera".

Durante il tour saranno osservate fra l'altro alcune cancellate iconiche presenti in centro: quella del Teatro Regio in Piazza Castello opera di Umberto Mastroianni, quella della Rai in via Verdi su progetto di Franco Garelli, e il Lagrange 12 nella via omonima con la cancellata futurista ideata da Richi Ferrero.

Prenotazione a info@caus.it entro la mattina del 13 febbraio.





