I Musei Reali di Torino puntano a un milione di visitatori

I Musei Reali di Torino puntano a superare nei prossimi anni la soglia di un milione di visitatori. Nel 2024, con le ricorrenze del 300/o anniversario di costituzione del Museo di Antichità e dei 400 anni dalla nascita di Guarino Guarini, sono stati 726.288, il 16% in più dell'anno precedente, il miglior risultato dal riconoscimento dell'autonomia gestionale del museo nel 2014. L'obiettivo è stato indicato da Mario Turetta, capo Dipartimento per le attività culturali del ministero della Cultura e direttore delegato dei Musei Reali, che ha presentato il Report delle attività nel 2024. È la prima volta che l'istituzione torinese realizza una pubblicazione dedicata non solo agli addetti ai lavori, ma destinata anche a rendere leggibile e misurabile il ruolo dei Musei Reali a livello nazionale e internazionale.

"Tra pochi mesi arriverà il nuovo direttore. È stato aperto il bando pubblico internazionale per la selezione, le candidature possono essere presentate entro il 6 marzo. I Musei Reali sono a Torino come il Louvre a Parigi, lasciamo al nuovo direttore un bel patrimonio" ha detto Turetta che ha parlato anche dei progetti per il 2025 tra i quali il completamento delle serre, il miglioramento dell'accessibilità, l'aumento dell'offerta digitale, il restauro degli arredi della caffetteria, il bookshop.

Il 5 aprile arriverà la nuova mostra Bellezza, natura e seduzione. Dal Rinascimento all'Art Nouveau, mentre a marzo sarà aperto il nuovo spazio dedicato a Leonardo, con una teca climatizzata che conterrà a rotazione i disegni di Leonardo e un box specchiante. Sono state prorogate le mostre Cleopatra. La donna, la regina e il mito fino al 4 maggio e La grande arte italiana fino al 16 marzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA