Due chilogrammi di marijuana nel trolley, due arresti nel Vco

I militari della guardia di finanza di Verbania hanno sequestrato più di tre chilogrammi di droga, principalmente marijuana, a due giovani italiani poco più che ventenni, residenti nell'hinterland milanese, fermati per un controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Baveno, nel Verbano-Cusio-Ossola. Nascondevano 2,3 chilogrammi di marijuana suddivisi in cinque sacchetti, oltre a 0,67 grammi di hashish, in un trolley nel bagagliaio della vettura sulla quale viaggiavano.

Nella successiva perquisizione nell'abitazione di uno dei due sono stati trovati altri due involucri di cellophane contenenti un ulteriore chilogrammo di marijuana. La sostanza, destinata presumibilmente allo spaccio nella piazza di Verbania, è stata trovata grazie anche all'ausilio dell'unità cinofila antidroga. I due giovani sono stati arrestati e portati in carcere a Verbania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA