Casale Monferrato, Gigliola Fracchia assessora all'Ambiente

Gigliola Fracchia è stata nominata assessora comunale di Casale Monferrato (Alessandria) nella giunta del sindaco Emanuele Capra. Ha le deleghe all'Ambiente, alla Bonifica amianto, all'ufficio bandi europei, nazionali e regionali, ai rapporti con Cosmo.

Impiegata nel settore bancario, 59 anni, si è già occupata di cultura e pubblica istruzione dal 2019 al 2024 con l'allora primo cittadino Federico Riboldi, da giugno 2024 assessore regionale.

"Grazie all'esperienza e alla profonda conoscenza della macchina amministrativa, Fracchia - sottolinea, in una nota, Capra - sarà in grado di operare concretamente da subito e in modo efficace, garantendo un'operatività immediata e utile alla realizzazione delle politiche dell'Amministrazione". "Le deleghe che mi sono state assegnate - assicura Fracchia - rivestono un'importanza fondamentale per lo sviluppo e il benessere della città. Affronterò questo incarico con il massimo impegno, consapevole delle responsabilità che comporta, dialogando con cittadini, associazioni, autorità e colleghi".



